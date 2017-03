Waarschuwing voor Witsel: "Nog nooit een speler uit China zien terugkomen naar een goeie club"

In China ben en blijf je een vreemdeDeel deze quote:

En hij vreest ook dat Witsel er ook niet echt aanvaard zal worden. "Toen ik in België arriveerde, was ik een buitenlander, maar minder buitenlander dan iemand die in China actief is. Chinezen zijn dol op hun land en ze zijn er fier op. Wanneer je daar als vreemde aankomt, ben en blijf je een vreemde. Dat is hoe ze jou bekijken. Als buitenlander moet je iets brengen. Als je dat doet dan aanvaarden ze jou. Als je dat niet doet dan ben je een nobody."