Club Brugge blijft zoeken naar oplossing voor 'probleem Refaelov': "We kunnen niet met hem werken"

De Israëli is nu al een tijdje terug uit blessure, maar Rafa kon de voorbije weken allesbehalve overtuigen. Michel Preud’homme behield het vertrouwen in zijn ervaren aanvallende middenvelder – Refaelov was de voorbije jaren één van dé uitblinkers bij Club - , maar de tijd begint stilaan te dringen.

Medelijden

Thuis tegen STVV beleefde Refaelov allesbehalve een gelukkige eerste helft. Eerlijk? Op den duur zou je medelijden krijgen met de man. Dat zo’n geweldige voetballer het plots niet meer lijkt te kunnen, dat doet pijn aan het hart van mensen die van het spelletje houden.

Refaelov werd aan de rust gewisseld door Preud’homme en dat was een terechte beslissing van de Luikenaar. “Er is niets aan de hand met Rafa. Een keuze van de coach”, aldus Bjorn Engels achteraf. Over de mindere vorm van Refaelov wilde de centrale verdediger niet te veel uitweiden. “Ik geloof er nog steeds in dat we in play-off 1 de beste Refaelov zullen zien.”