Moeskroen-huurling David Hubert is einde contract bij AA Gent en bekijkt de opties: "Dat zal meespelen in mijn keuze"

Dat project kon Moeskroen de jongste jaren niet bepaald voorleggen. Hubert liet eerder dit seizoen al eens vallen dat de Henegouwers niet graag gezien zijn in de Jupiler Pro League. "Een club in buitenlandse handen waar geen volk naar komt kijken spreekt niet aan", beseft de Brusselaar.

"Dat kan zo niet blijven duren en dat realiseert men hier nu ook. De filosofie moet veranderen, hopelijk gebeurt dat daadwerkelijk richting volgend seizoen. Want de laatste twee matchen zagen we het potentieel van deze club en zijn fans. Ik verwacht dat er iets verandert, dat zal meespelen in mijn beslissing."