Leuke transferzomer op komst voor Rode Duivel: Inter op vinkenslag, maar...

door Redactie



Dries Mertens heeft deze zomer de clubs voor het uitkiezen

Dries Mertens is hot. Wat wil je als je 18 goals scoorde in je laatste 17 wedstrijden. Tegen Real Madrid imponeerde hij opnieuw als valse 9 en dat is de Europese topclubs niet ontgaan. Het wordt komende zomer een ware oorlog om de Rode Duivel binnen te halen.