Hazard aan de leiding in deze weinig benijdenswaardige statistiek: "Niemand kan dit ontkennen"

Tegen Manchester United was het weer van dat en Hazard hield er deze keer wel een - lichte (?) - blessure aan over. Hazard werd zes keer foutief afgestop door de Mancunians en dat maakte Chelsea-trainer Antonio Conte boos. "Hij kon 25 minuten onmogelijk voetballen. Hij kreeg trappen van begin tot einde. En niemand kan dit ontkennen", aldus Conte.

En hij heeft gelijk, het is zelfs een trend geworden in de Premier League. Sinds het seizoen 2014-2015 werden er maar liefst 258 fouten begaan op de kleine dribbelaar, dat zijn er 48 meer dan op de tweede in dat klassement, Wilfried Zaha.

Hazard heeft geluk dat hij nog geen been gebroken heeft

Vorig seizoen riep José Mourinho, nu trainer van United, bij Chelsea op om Hazard meer te beschermen. "Hazard heeft geluk dat hij nog geen been gebroken heeft", zei hij toen. "Ik vraag om meer bescherming. Hij had al veel, véél meer geblesseerd kunnen zijn."

En het is niet enkel in Engeland... Ook in de andere competities worden er veel fouten gemaakt op de technische spelers. Hij krijgt er zelfs meer te verduren dan Lionel Messi: 75 tegenover 51. Neymar is dit seizoen wel de speler waar het meeste fouten op gemaakt worden: 99 om exact te zijn.