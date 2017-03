Anderlecht probeert Kara te overtuigen, maar die lijkt zijn zin door te drijven

Kara heeft zelf de kat de bel aangebonden door een tweet de wereld in te sturen waarin stond dat hij kon spelen tegen Waasland-Beveren, maar ook beschikbaar is voor de interlands met zijn land. Een tweet die in Neerpede niet echt op gejuich onthaald werd omdat ze hem liever laten rusten voor de komende play-offs. En zijn knie in het bijzonder dan...

Maar Kara is niet van plan de interlands te laten schieten en sowieso zal hij tot de selectie behoren. René Weiler wil toch nog even op hem inpraten, want als de verdediger vertrekt, keert hij pas de donderdag voor de match op vrijdag tegen Zulte Waregem terug.

Nog een gesprek

"Kara denkt inderdaad dat hij gaat spelen, maar of dat de goeie keuze is, laat ik aan hem over. Misschien was het wel beter om wat rust te nemen, maar we gaan er met hem nog eens over praten", aldus René Weiler.