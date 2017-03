Opvallend: Gent-speler liever niet opgeroepen voor nationale ploeg omdat hij... voor VS wil spelen

De 23-jarige Saief heeft immers de dubbele Israëlische-Amerikaanse nationaliteit. En het moet gezegd dat hij dat tweede paspoort liever ziet. Saief werd opgeroepen voor Israël, maar is net geblesseerd aan de buikspieren. En zo erg vindt hij dat niet.

"Laat ons eerlijk zijn: ik hoop dat ik opgeroepen wordt door de VS", zei Saief aan ESPN FC. "De VS is een grotere en betere ploeg dan Israël. Ze zijn er op bijna elk WK bij en het is de droom van elke voetballer om een wereldbeker te spelen. Dat is dus waar ik wil spelen. Ik wacht enkel nog op een selectie."