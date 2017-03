Publiekslieveling neemt na dit seizoen afscheid van Beerschot-Wilrijk: "Een nieuwe titel zou een mooie bekroning zijn!"

"Enkele weken geleden hadden we een vrij weekend en toen heb ik de knoop doorgehakt", zegt Kenny Thompson in gesprek met Voetbalkrant. "Op wat invalbeurten na speel ik de laatste tijd nauwelijks bij Beerschot-Wilrijk. Ik had al met verschillende clubs contact, maar Nijlen sprak me het meest aan.”

Thompson legt uit waarom het uitgerekend Nijlen wordt. "Ik voelde meteen de juiste klik bij m’n eerste gesprek met de mensen van die club. Bovendien woon ik in Nijlen, de club ligt op een drietal kilometer van mijn huis. En ze trainen 's avonds waardoor ik het beter kan combineren met mijn bijberoep. Ik geef nu al geregeld personal football training en wil dat graag verder uitbreiden (alle info over die trainingsessies vind je op Kenny PFT, red.). Bij Beerschot-Wilrijk trainen en leven we als profs waardoor die combinatie moeilijk was."

Tweede passage op het Kiel

En zo neemt de 31-jarige Thompson na een carrière van bijna 15 jaar afscheid van het profvoetbal. "Maar dat was geen moeilijke beslissing. Ik voelde dat dit m'n laatste maanden waren. En als ik dan toch een stapje terug moet zetten, maakt het mij helemaal niet uit of dat naar tweede of derde amateurafdeling is. Ik dacht vooral aan de praktische zaken."

In 2015 verliet hij OH Leuven voor een terugkeer naar 'zijn' Beerschot, waar het in 2003 allemaal begon. Hoe blikt de sympathieke verdediger terug op zijn laatste twee seizoenen als prof? "Sportief was het voor mij persoonlijk misschien wat minder dan wat ik ervan verwacht had. Vorig seizoen was ik lang geblesseerd en dit jaar is de concurrentie moordend. Maar ik kan me daarbij neerleggen. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te trainen en te functioneren in deze groep."

Thompson is altijd een positieve jongen geweest en zal dat ook blijven. "Ik was enorm blij dat ik kon terugkeren naar Beerschot. De waardering van de fans en iedereen in de entourage charmeert me, ik kan dat niet ontkennen. In de minuten die ik nog krijg, zal ik dan ook alles geven want ik wil ook graag die tweede titel meevieren. Dat zou een geweldige bekroning en een mooi afscheid van mijn profcarrière zijn."

"Alles uitgehaald"

Germinal Beerschot, AA Gent, Lierse, Roeselare, OH Leuven en KFCO Beerschot-Wilrijk. De cirkel is rond voor Kenny Thompson, die meer dan 200 wedstrijden speelde in de Belgische eerste klasse. "Het is mooi geweest. Ik ben ontzettend fier op wat ik allemaal heb bereikt en denk dat ik er niet meer had kunnen uithalen. Of het te vroeg is om te stoppen als prof? Ik ben gewoon realistisch en wil het voetbalplezier terugvinden. Elk weekend de spelvreugde op het veld kunnen ervaren, daar kijk ik naar uit."

Als jeugdproduct van Germinal Ekeren en Germinal Beerschot had Thompson altijd een streepje voor bij de Kielse fans. Ook nu dragen ze hem nog op handen. Zien we de publiekslieveling de komende jaren nog af en toe terug in het Olympisch Stadion? "Natuurlijk, ik heb een paars-wit hart en dat zal nooit verdwijnen. Ik wéét hoe hard ze mij hier appreciëren en dat gevoel is volledig wederzijds. Ik hoop van harte dat de club snel weer staat waar ze thuishoort: in eerste klasse!"