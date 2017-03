Van "Traditie en geschiedenis winnen geen matchen" naar "De Europa League-finale winnen? Alles is mogelijk"

De kern is groot genoeg om op twee fronten mee te strijdenDeel deze quote:

Een Europese finale spelen en winnen? Is dat mogelijk? Weiler had ons vier maanden geleden waarschijnlijk weggelachen of eens boos aangekeken als we het hadden durven vragen. Vandaag werd het toch nog eens geprobeerd? "Als we ons morgen kunnen kwalificeren? Dan zitten we in de kwartfinale. Tja, dan is alles mogelijk. Maar vraag het me nog eens als we gekwalificeerd zijn", zei Weiler verrassend.

Zelfs de combinatie play-offs en Europa League schrikt hem niet af. "Het kan alle kanten op, maar de kern is groot genoeg om op twee fronten mee te spelen. Iedereen heeft grote ambities, maar ik kijk nu enkel naar het winnen van de volgende match."