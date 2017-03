Nainggolan, Mertens, De Bruyne, Carrasco, Hazard, ... Heeft Martinez te veel opties? Neen, want ...

Dat Romelu Lukaku de diepe man zal zijn tegen de Grieken? Dat staat buiten kijf - tenzij er zich incidenten of blessures zouden voordoen. Maar in de plekken rond de diepe spits heeft Martinez echt wel keuze te over.

Eden Hazard, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en nu ook Radja Nainggolan? Ze zijn allemaal bijzonder goed op dreef de voorbije weken en maanden bij hun clubs.

En eigenlijk zijn er maar drie posities rondom Lukaku waar er dus vijf spelers kunnen worden uitgespeeld. Alhoewel? Het is wel degelijk mogelijk om ze gewoon allemaal op het veld te brengen.

In een 3-4-3 met Carrasco op de linkerflank, De Bruyne iets lager en Nainggolan hoger op het veld uitgespeeld, met dan ook nog Hazard en Mertens nauw aansluitend rond Lukaku zou het kunnen. Al is ook Dembélé aardig op dreef en zijn er nóg opties voor de bondscoach.