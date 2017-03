Vormer prijst play-offs niet aan in Nederland: "Ook hier sceptische geluiden"

Vormer countert De Mos, die vindt dat onze noorderburen het ook maar eens moeten proberen. "Die tien topduels die er nu aan zitten te komen, zijn natuurlijk fantastisch", zegt Vormer in het Algemeen Dagblad. "Maar om nu te zeggen dat het voor de Eredivisie zaligmakend is als daar ook play-Offs worden ingevoerd? Qua spanning in elk geval niet. Volgens mij is de Eredivisie nu spannender dan ooit, met die titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax."

Vormer legt ook de vinger op de wonde. "Los van het feit dat ik vind dat de club met de meeste punten in een competitie de terechte kampioen is en niet de nummer zes die dat ook zou kunnen worden, hoor je bij Belgische clubs toch ook wel sceptische geluiden over die eerste dertig 'gewone' duels. Dat ze er te weinig toe doen bijvoorbeeld."