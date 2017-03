Stille kracht Antwerp keert op 27e terug naar eerste klasse: "Natuurlijk zou ik dat graag meemaken"

Dom speelt al sinds 2012 voor Antwerp. Tijdens het voorbije seizoen stond hij lang niet altijd in de ploeg, maar na de jaarwisseling viste De Decker hem terug op. Op zijn 27e wacht nu een terugkeer naar eerste klasse.

Op één invalbeurt bij KV Mechelen na in het seizoen 2009-2010, speelde Dom nooit op het hoogste niveau. Niet onlogisch dat hij staat te popelen. “Gestaag naar boven, dat is de moraal van het verhaal als je naar mijn carrière kijkt", aldus de speler.

Opboksen tegen jongens met eerste klasse-ervaring

“Ik heb gedurende mijn carrière al vaker moeten opboksen tegen jongens met ervaring in eerste klasse. Ervaring die ik niet heb. Weet je, ik was de voorbije weken zo hard bezig met het behalen van de titel, dat ik nog niet eens met eerste klasse bezig was. Het overvalt me zelfs een beetje.” (lacht)

“Natuurlijk zou ik graag met Antwerp naar de Jupiler Pro League gaan. Dat is en blijft toch de belangrijkste reden waarom ik destijds naar de Bosuil ben gekomen. Ik had vanaf mijn eerste seizoen de intentie om met Antwerp te promoveren.”