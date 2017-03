Anderlecht-spelers krijgen op training een onverwachte verrassing van de Ultras

Mauves Army, de harde kern van Anderlecht, kreeg toestemming een spandoek te gaan hangen op de laatste training voor de wedstrijd tegen APOEL. En de boodschap daarop was duidelijk: "90 minuten om geschiedenis te schrijven! Make us Proud!"

Het is van 1997 geleden dat Anderlecht nog eens een Europese kwartfinale speelde, toen tegen het Italiaanse Inter. Exact 20 jaar later zouden ze dat opnieuw kunnen bewerkstelligen. En de fans kijken er duidelijk naar uit, want ze zien kansen op meer. En zelfs bij Anderlecht zijn ze erin beginnen geloven.