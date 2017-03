Vanhaezebrouck gelooft er niet in: "Messi, Neymar en Suarez spelen niet bij ons, hÃ©"

"Als ik reken zoals de directeur van Genk, hebben we twintig procent kans en Racing Genk honderd", opende Vanhaezebrouck met een kwinkslag naar Patrick Janssens. Die zei voor de heenwedstrijd dat beide teams zestig procent kans maakten.

"Je moet weten dat we een heel goeie ploeg hebben als iedereen fit is. Maar dan nog is het heel moeilijk om op Genk te winnen én bijna onbegonnen werk om met 04 te winnen. Bovendien zitten we met geblesseerden, jongens die niet fit zijn en spelers die niet speelgerechtigd zijn."