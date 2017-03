Boegbeeld Anderlecht: "Ik denk dat Club Brugge in de problemen zal komen door de honger bij AA Gent"

Toch gelooft gewezen Anderlecht-speler Walter Baseggio niet dat De Buffalo’s straks met de titel aan de haal zullen gaan. “De tweede plaats zou al mooi zijn - dat zou een wonderbaarlijke terugkeer zijn. Maar stel dat AA Gent het maximum van de punten kan halen op de eerste twee speeldagen... Dan mogen ze wél dromen.”

“En toch: ik zet mijn geld niet in op AA Gent, want ik verwacht een tweestrijd. Ik denk vooral dat Club Brugge in de problemen zal komen door de honger bij AA Gent. Vanhaezebrouck kan Club meteen een tik verkopen in de titelstrijd", besluit Baseggio in Het Laatste Nieuws​.