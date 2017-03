Stuivenberg heeft fantastische voetballer, maar... "Wat hij heeft aan creativiteit, mist hij aan agressiviteit"

Sander Berge, de wintertransfer, is één van de jongens die zich razendsnel geïntegreerd heeft in het elftal. “Talent wordt mee bepaald door hoe snel iemand zich kan aanpassen. Sander is net 19, komt uit Noorwegen en had lange tijd niet gespeeld door een knieoperatie. Op stage in Spanje werd hij langs alle kanten voorbij gelopen en kijk nu eens. Let op, die krijgt z’n klapje nog, hoor. Maar hij is intelligent en hij is zich bewust van zijn kwaliteiten", zegt Stuivenberg in HLN.

En dan is er Pozuelo: een fantastische voetballer, maar geen leider. "Dat heeft met zijn karakter te maken. Wat Pozuelo heeft aan creativiteit, mist hij aan agressiviteit. Maar als ik nu blijf boksen tegen die andere kant, dan valt de andere ook weg. Dat is dus een hele dunne lijn."