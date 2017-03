AS Monaco: de indrukwekkende cijfers, thuis altijd scorend behalve tegen... Anderlecht

door Johan Walckiers

door

AS Monaco is een aanvallende machine

Foto: © photonews

AS Monaco is zich weer op de Europese voetbalkaart aan het zetten. De Monegasken klopten gisteren Manchester City en voeren in de eigen competitie de ranking aan voor die andere financiële grootmacht, PSG. En het zwaartepunt van de ploeg ligt overduidelijk in de aanval.