Beerschot-Wilrijk staat voor zware veranderingen: "Allemaal zaken waar Marc Steenackers een voortrekkersrol in speelde"

Roef moet zijn verdriet nog steeds een plaats geven. "Ik heb de ganse week verlof genomen. Ten eerste om te proberen alles emotioneel te verwerken. Marc Steenackers was niet alleen een collega-bestuurslid, hij was uitgegroeid tot een goede vriend. Mijn makker. We waren als het ware twee handen op één buik geworden. Maar verder moeten we ook ons project verder zetten", zegt hij op de clubsite.

Maar er dringen zich - met de komende promotie op handen - ook beslissingen op. "Indien we onze sportieve ambities willen verwezenlijken moeten we inderdaad meer financiële armslag krijgen. Met andere woorden: het budget moet dus naar boven. De zoektocht naar sponsors en eventuele investeerders in dat verband is reeds ingezet."

Van vzw naar vennootschap

"Ook een omschakeling van de huidige vzw naar een vennootschap dringt zich op. Daarin worden we geadviseerd door een gespecialiseerd bedrijf, dat onze club momenteel helemaal aan het doorlichten is. Allemaal zaken trouwens waarin Marc Steenackers de voorbije maanden een superbelangrijke rol heeft gespeeld."

"Momenteel focussen we ons echter op de afscheidsplechtigheid van vrijdagavond in het Olympisch Stadion. Daar wiillen we onze Algemeen Directeur op een even emotionele als serene manier uitwuiven en hem bedanken voor het vele werk dat hij in deze club heeft gestoken. Want dat kan niet genoeg onderstreept worden."