Mannaert legt uit waarom afwezigheid van Gouden Schoen Izquierdo geen drama hoeft te zijn: "We klopten Anderlecht Ã©n Gent zonder hem"

Abdoulay Diaby is out voor de rest van het seizoen. Anthony Limbombe staat al enige tijd aan de kant en José Izquierdo keer binnen zes weken terug. Op de koop toe steekt Lior Refaelov niet in blakende vorm. Dan weet je dat de spoeling voorin dun is bij de landskampioen.

"Als er iets is wat deze groep kan, dan is het wel een individueel verlies collectief opvangen", maakt manager Vincent Mannaert zich sterk. "Er zit voldoende weerbaarheid in de ploeg om daarmee om te gaan."

Kampioen zonder Refaelov

Mannaert staaft zijn bewering. "Dit seizoen klopten we Anderlecht en Gent - weliswaar thuis - zonder Izquierdo. En vorig jaar wonnen we op Gent en de kampioenenmatch tegen Anderlecht zonder Refaelov. Als ze fit terugkeren, hebben we een elftal dat zal meespelen om kampioen te worden."