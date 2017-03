Je kan het zelf niet verzinnen: ex-eersteklassecoach wordt teruggezet naar U19, Danny Boffin neemt over na weekje coach te zijn bij derdeprovincialer

Dat uitgerekend Danny Boffin mijn taak overneemt, voelt vreemd - Guido Brepoels Deel deze quote:

"Deze aanbieding was voor mij een verrassing, maar tegelijk wist ik dat ik deze kans moest grijpen", zegt Danny Boffin. "Dat dit ten koste gaat van Guido wringt wel. Ik had eerst gehoord dat hij zou stoppen, maar dat is dus niet zo. Ik heb destijds veel van hem opgestoken bij STVV."

Voor Guido Brepoels werd het alvast een serieuze slag. "Dit is een donderslag bij heldere hemel. Maar goed, ik houd me aan mijn contract. Dat uitgerekend Boffin mijn taak overneemt, voelt vreemd. Toch wens ik hem en de spelers alle succes."