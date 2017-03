Voor het derde jaar op rij de laatst overgebleven Belg in de Champions League: Yannick Carrasco

Yannick Carrasco maakte zijn debuut in de Champions League met Monaco in september 2014. Daar speelde hij uiteindelijk 10 wedstrijden waarin hij 1 keer kon scoren. Daarna verhuisde Carrasco naar Atlético Madrid, waar hij al 17 matchen speelde en 3 keer scoorde.

De 2 doelpunten die Carrasco dit seizoen maakte, zorgden beide keren voor de overwinning. In de groepsronde tegen Bayern München (1-0) en Rostov (0-1) scoorde de Belg het enige doelpunt, en Atlético eindigde op de eerste plaats in hun groep.

De show stelen

Carrasco deed iets wat nog maar weinig Belgen konden: scoren in de finale van de Champions League. Hij bracht Atlético langszij tegen Real Madrid in de finale van vorig jaar. Spijtig genoeg voor hem verloor zijn ploeg op penalty's en mocht hij de Beker met de Grote Oren niet in de lucht steken. Met zijn viering haalde Carrasco wel alle krantenkoppen, want meteen na de goal liep hij naar zijn vriendin in de tribune om haar te kussen. Hieronder kunt u de beelden herbekijken:

Tegen PSV haalde hij uit met deze fantastische dribbel, verdediger Arias ging zelfs tegen de grond door het fabelachtige voetenwerk van Carrasco.

Nu Atlético Madrid zeker is van de kwartfinale zullen we Yannick Carrasco nog minstens 2 keer in de Champions League zien dit seizoen. Het is nog niet bekend tegen wie dat is, vrijdagmiddag wordt er geloot voor de kwartfinales.