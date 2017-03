Poets wederom poets: Genk maakt Gent en de club belachelijk met eigen versie van 'Van Eyck', het 'Gravensteen' en de 'Genkse feesten'

De stad Gent koos vorige week voor een Limburgs accent, nu dreef Genk de spot in het Engels. Zo kan je in de mijnstad 'Van Eyck', oftewel een oude eik, bezoeken. Net als het Gravensteen. In C-mine kan je namelijk een steen graven...

Ook de troepen van Hein Vanhaezebrouck, die vorige week met 2-5 verloren, bleven niet gespaard in het ludieke filmpje. Want de Gentse feesten, die dopen ze in de Luminus Arena toch gewoon om tot Genkse feesten?