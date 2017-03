Voorzitter Waasland-Beveren: "Met Vreven hadden we ons ook gered"

Huyck was immers fan van Vreven. "Stijn heeft hier superwerk afgeleverd, absoluut. Ik heb alleen maar goede herinneringen aan hem. Ik denk trouwens dat we ons ook met Vreven hadden gered, al had ik wel het gevoel dat er meer uit deze groep te halen viel", zegt hij in HLN.

Janevski deed qua punten niet veel beter. "Ik wil ook absoluut niet zeggen dat ik afbreuk doe aan het werk van Cedo. Integendeel. Cedo heeft de voorbije maanden zijn waarde bewezen. Hij legt andere accenten, heeft iets extra gebracht. De groep is zeker sterker geworden onder zijn vleugels."