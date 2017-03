Nieuwe speler moeit zich voor uitzendrechten Jupiler Pro League: eerste klasse straks op andere zender?

door Redactie



Eleven Sports gaat de concurrentie aan met Telenet, Proximus en VOO voor de uitzendrechten van de Jupiler Pro League

Foto: © photonews

Er wordt de komende maanden verder onderhandeld over het tv-contract in de Jupiler Pro League. Daar zien ze mogelijkheden, want enkele nieuwe spelers hebben zich op de markt gesmeten.