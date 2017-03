Veteraan keert terug in Engelse selectie met heel wat afwezigheden

Jermain Defoe mag na 3,5 jaar nog eens het shirt van de nationale ploeg aantrekken. In zijn beste tijd was hij er zonder twijfel altijd bij, Defoe heeft 55 caps achter zijn naam. De 34-jarige spits staat met Sunderland onderin het klassement maar scoorde wel al 14 keer dit seizoen. Bondscoach Gareth Southgate haalde hem er opnieuw bij door blessures van Wayne Rooney (Manchester United), Harry Kane en Danny Rose (Tottenham) en Daniel Sturridge (Liverpool). Opvallend is dat Theo Walcott (Arsenal) niet geselecteerd werd.

Thanks to everyone for your messages! Playing for @England has been my dream since day one so to be back in the squad is so special for me.