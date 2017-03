Eric Van Meir wil niÃ©t iemands back-up zijn bij Lierse en kijkt vooruit: "Daar sluit ik niets uit"

Van Meir wil doorgaan als hoofdcoach, een stap terugzetten naar T2 bij Lierse zag hij naar eigen zeggen niet zitten. "Ik ben in het verleden al te veel van hier naar daar geslingerd en was het beu om iemands back-up te zijn. Bij een andere club sluit ik dan weer niets uit", geeft de oud-voetballer in Het Laatste Nieuws aan.

"Ik sta voor alles open. In afwachting van een interessant voorstel ga ik me wellicht wat meer storten op mijn werk als analist op tv. Hoe dan ook wil ik op termijn weer op het veld staan. Ik voel dat ik de voorbije achttien maanden ben gegroeid als trainer en wil die ervaring verder gebruiken."