Turkse supporter moet stadion met 10.000 plaatsen kuisen als straf

Een supporter was tijdens de laatste wedstrijd van Trabzonspor op de stoeltjes gaan staan, en werd door medewerkers van de club betrapt. Ze namen hem te grazen en als straf moest de fan in kwestie het hele stadion kuisen, 10.000 zitjes in totaal!

Om de vernedering er nog wat in te wrijven, werd hij gefilmd en op de sociale media van Trabzon gepost (al wordt zijn gezicht of naam niet getoond). Daarbij stond de ondertitel: "Het was geen grapje toen we zeiden: 'dit is onze nieuwe thuis'". Dit is nu toch wel vrij moeilijk serieus te nemen en lijkt eerder op een vreemde marketingsstrategie voor het nieuwe stadion.