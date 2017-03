Vanderhaeghe vraagt zich af wat het voordeel is van de G5, Dury antwoordt: "Wij durfden dat zelfs niet"

Want Oostende en Zulte Waregem staan ook in de bekerfinale. "Wat is dat eigenlijk, die G?", vraagt Vanderhaeghe zich af in HLN. "Wij hebben geen G, maar Francky (Dury) speelde al vijf keer play-off 1 en ik drie keer. Wat is het voordeel van de G5? Zijn die clubs beschermd?"

Dury heeft wel een antwoord daarop. "Als de G5-clubs ergens mee geconfronteerd worden, is er polemiek. Zoals rond het aantal wedstrijden. Zulte Waregem speelde een aantal jaar geleden de bekerfinale, werkte tien Europese matchen af en speelde dan play-off 1. Een totaal van 58 matchen. Toen is er nooit gesproken over maandagavondvoetbal. Wij durfden dat zelfs niet vragen, want we hadden die G niet."