Man City heeft dringend nood aan een fitte Kompany: "Je ziet hoe makkelijk ze de doelpunten weggeven"

Het grootste probleem ligt achterin, volgens Keane. “Ze hebben te weinig defensief ingestelde spelers, je ziet hoe makkelijk ze de doelpunten weggeven. Op dit moment heeft Pep de spelers niet om mee te doen voor de Champions League en de Engelse titel. De spelers zijn gewoon niet goed genoeg om dat niveau te halen. Je kan City niet vergelijken met Barcelona en Bayern München en ik denk dat het gevoel van Guardiola bevestigd is”, vertelde Keane aan ITV Sport. Moest Vincent Kompany fit kunnen blijven, kan hij het lek in de achterhoede misschien wel dichten.

Zelfs met sterspelers als Kevin De Bruyne of Sergio Agüero zullen The Citizens er niet geraken, er moet versterking komen. “Je hebt soms een forse tegenvaller in een grote wedstrijd nodig om aan te tonen dat je vijf of zes spelers erbij moet hebben. Als ze volgend seizoen met deze spelers in dezelfde fase komen, zal het exact hetzelfde lopen,” besloot Keane.