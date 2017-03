Wereldster in wording, maar hij mag niet weg: "We gaan er alles aan doen om hem te houden"

En Monaco wil er zo lang mogelijk van genieten, al zal het niet makkelijk zijn om Kylian Mbappé uit de klauwen van de Europese topclubs te houden. De 18-jarige spits scoorde dit seizoen al 17 goals en gaf 10 assists. Ook tegen Manchester City was hij trouwens efficiënt. Ook Frans bondscoach Didier Deschamps heeft hem voor het eerst opgeroepen voor de matchen tegen Luxemburg en Spanje.

"Wij willen Mbappé hier houden", zei vice-voorzitter Vadim Vasilyev na afloop bij RTL. "Hij is een jeugdproduct, ons DNA. Ik ben heel trots met wat we hier neergezet hebben als team. Vooral de eerste helft was geweldig. Daaraan herken je echte topteams."