Karma is a ...: "Als hij ooit international wordt, eten we een rat op"

AS Monaco is bezig aan een onwaarschijnlijk seizoen, dat toonden ze gisteren opnieuw door Manchester City uit de Champions League te stoten. Donderdag werd bekendgemaakt dat jonge talenten Kylian Mbappé en Benjamin Mendy voor de eerste keer geselecteerd waren voor de nationale ploeg. En dus mogen de analisten een rat naar binnen spelen.

Maar de linksback had medelijden. "Omdat ik niet rancuneus ben, neem ik er vrede mee dat jullie onderstaande tekening van een rat een dag lang als profielfoto gebruiken," zei Mendy op Twitter. Al zal Di Meco waarschijnlijk bij zijn belofte blijven. Het is niet de eerste keer dat de analist deze exacte weddenschap verliest. In 2013 voorspelde hij dat Cesar Azpilicueta (Chelsea) nooit voor Spanje zou spelen, en toen at hij ook een rat (zie filmpje hieronder).