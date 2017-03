Anderlecht kan serieus in de problemen geraken Europees: "Dat is niet erg, we gaan ons niet inhouden"

Thelin, Sowah, Hanni, Teodorczyk, Nuytinck, Spajic, Tielemans, Acheampong en Dendoncker hebben allemaal al twee kartonnetjes achter hun naam staan. Van die negen zijn er dus wel een paar die Anderlecht Europees niet kan missen, zoals Tielemans, Teodorczyk en Dendoncker.

Ook Sofiane Hanni, de kapitein heeft er al twee dus. "Kijk, we hebben genoeg spelers om dat op te vangen als er één of twee geschorst zijn. Daar denken we niet aan, we gaan ons volledig geven. Ik weet dat ik geschorst kan zijn, maar ik ga me zeker niet inhouden", aldus Hanni.