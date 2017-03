Wie neemt Lierse onder zijn hoede na vertrek Van Meir? Topkandidaat wil liever naar eerste klasse

Het is vooral Maged Samy die Peter Maes naar Lierke Plezierke wil halen. De Egyptenaar stelde Maes een meerjarig contract voor, maar die heeft aangegeven dat hij liever een eersteklasser onder zijn hoede neemt. Ook de namen van Glen De Boeck en Karel Fraye circuleren nu, weet Het Nieuwsblad.

"We zoeken een trainer die onmiddellijk inzetbaar is in Play-off 2”, aldus teammanager Roel Rymen. "We willen absoluut naar de Jupiler Pro League en zoeken daarvoor op dit moment een coach met het juiste profiel. Wat niet wil zeggen dat Eric Van Meir het niet fantastisch heeft gedaan, maar het was net niet wat de promotie betreft en dat heeft hem zijn kop gekost. Voor mij persoonlijk is dat zelfs een drama, want met Eric zie ik een vriend vertrekken.”