Weiler heeft zelfs dit heikel punt opgelost bij Anderlecht

Maar alles lijkt in zijn plooi te vallen bij paars-wit. De laatste wedstrijden stonden beiden op het veld. Dat betekent dan wel dat Hanni moet uitwijken naar links, maar die schikt zich daar in, al is hij op zijn best centraal. Maar Hanni mag zwerven, zolang hij zijn defensieve taken correct uitvoert.

"Als je goeie spelers hebt, vinden die op de duur wel een oplossing", aldus Weiler. "Hanni en Stanciu zijn beiden kwaliteitsvolle spelers en ze kunnen samen spelen. Hanni kan ook links of rechts spelen. De reden waarom Stanciu op de bank zat, was dat hij zich moest aanpassen."