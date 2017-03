Superbe Lukaku heeft geen concurrentie bij de Rode Duivels

Romelu Lukaku legt zijn critici het zwijgen op. Lang werd hij bekritiseerd voor een slechte controle of afwezigheid voor doel, maar nu is iedereen het eens over de Belgische spits van Everton.

Kijk maar eens naar zijn statistieken in de laatste wedstrijden van de Rode Duivels: 2 goals tegen Cyprus, 1 goal tegen Bosnië, op de bank tegen Gibraltar en stilte tegen Nederland, maar dan weer 2 goals en een assist tegen Estland.

Maar dit seizoen is Romelu echt ontploft. Met 19 treffers in de Premier League overtrof hij zijn persoonlijk record en staat hij aan de leiding in de topschuttersstand (samen met Kane). Kortom, Romelu evolueert en wil alleen maar hoger gaan.

Roberto Martinez zei donderdag nog: “Hij is nog geen ‘afgewerkt product’, maar voor mij is hij wereldwijd de nummer 9 met het grootste potentieel. En hij ging verder: “Nog nooit zag ik een afwerker met dezelfde kenmerken,” zei de bondscoach aan PlaySports.

Waar zijn de anderen?

Voor die ware explosie van Lukaku kreeg Benteke voorrang in de voorhoede van de nationale ploeg. Maar de voormalige speler van Liverpool is bij Crystal Palace nog maar een schim van zichzelf, ondanks zijn 11 doelpunten. Hij behoudt belangrijke troeven zoals zijn kopspel en balvastheid, maar op dit moment kan hij niet op tegen Big Rom.

En Michy Batshuayi? Moet Martinez hem selecteren? De spits speelt bij Chelsea zo goed als nooit. Antonio Conte laat hem enkel de laatste minuten van een match volmaken, en hij is toch nog zo veelbelovend zoals we al zagen bij Olympique Marseille.

Tenslotte is er Divock Origi, die genoegen moet nemen met een statuut als doublure bij Liverpool. Of Depoitre die niet speelt bij Porto en geen kans op een selectie lijkt te hebben. Er is ook nog… Landry Dimata. De 19-jarige aanvaller van Oostende had een fantastisch seizoen in de Pro League en maakte 11 goals. Maar voor hem is het wellicht nog een beetje te vroeg.

Romelu Lukaku is de absolute nummer 1 bij de Rode Duivels, en het lijkt er niet op dat de hiërarchie snel zal veranderen.