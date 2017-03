Koeman 'not amused' met interview Lukaku: "Hij moet doelpunten maken en de rest regelen wij wel"

Koeman weet dat Lukaku ambitieus is, maar geeft hem een waarschuwing. "Hij heeft nog een contract voor twee seizoenen. Alles kan, maar je moet toch ook je contract respecteren. Nee, natuurlijk ben ik niet blij met dat interview. Het klopt ook niet als hij zegt dat Everton geen grote ambities heeft. Anders zou ik ook nooit gekomen zijn. Maar nu ga ik eerst met hem praten en dan met het bestuur overleggen. Daarna zien we wel hoe we verder gaan", aldus Koeman.

Voor een sanctie hoeft Lukaku echter niet te vrezen. "Nee, ik ga hem niet uit het team zetten. Buiten enkele quotes hou ik wel van zijn ambitie. Wij weten ook dat we nog een stap moeten zetten, maar het verschil met vorig seizoen is nu al zichtbaar. We kunnen de kloof wel niet in één seizoen overbruggen. Maar het gaat in de goeie richting."

De spits van de Rode Duivels kreeg wel nog raad. "Hij vindt het misschien moeilijk om zich op te laden, maar hij moet doelpunten maken. Op het veld is hij één van de beste spelers ter wereld en alles naast het veld moet door de trainer en het bestuur afgehandeld worden."