Van zware blessure naar het beste middenveld van BelgiÃ«: "Sommigen komen niet op hetzelfde niveau terug"

Het klikte altijd al goed met Pozo -Ruslan Malinovskyi

Met Sander Berge en Alejandro Pozuelo vormt hij nu een middenveld waar heel België jaloers op is. "Het klikt goed, ik heb altijd al graag met Pozo gespeeld, ook voor mijn blessure. Nu hebben we nog meer opties, ook met die drie aanvallers voor ons."

"We spelen ook slimmer sinds Nieuwjaar. Als je kijkt naar het eerste deel van het seizoen, probeerden we teveel nog dat extra doelpuntje te scoren en kregen we er zo af en toe nog eentje tegen. Nu is dat al minder."