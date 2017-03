Ultras Standard zijn scherp voor Jankovic: "We betwijfelen of hij daar de geschikte man voor is"

De Standard-fans laten zich dan ook horen. "De spelers hebben afgelopen maanden niet de mentaliteit getoond die gelijkstaat aan onze club. Het is net aan de coach om erover te waken dat de groep scherp en gemotiveerd blijft. We betwijfelen dan ook of Jankovic daar de geschikte man voor is", klinkt het bij de Ultras.

Voorzitter Bruno Venanzi blijft bij de UI96, die hopen dat Standard zal reageren in play-off 2, dan weer buiten schot. "We staan nog steeds achter de ploeg en Venanzi, maar een verloren jaar als dit mag ons niet meer overkomen. De club is op een belangrijk keerpunt aanbeland."