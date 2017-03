Anderlecht deed heel goeie zaak met 'reserve' die al 28 matchen speelde

Spajic kwam als grote onbekende aan op Anderlecht. Bij Toulouse geen basisplaats en veelal op de bank leek hij een paniektransfer te zijn om het vertrek van Sebastian De Maio op te vangen. Maar Herman Van Holsbeeck had duidelijk zijn ogen niet in zijn achterzak toen hij de Serviër naar Brussel haalde.

Polyvalent, geïntegreerd en met nog een grote progressiemarge

Spajic had niet veel tijd nodig om zich te integreren in het collectief van paars-wit. Met Ivan Obradovic had hij ook de perfecte gids en hij sprak al Frans en Engels. In de schaduw werkte hij zich richting een basisplaats en beetje bij beetje deed hij wedstrijdritme op. Spajic is nu nog steeds de doublure van Kara Mbodji, maar intussen heeft hij dit seizoen wel al... 28 wedstrijden gespeeld.

Spajic greep elke kans aan en dat was zelfs veel als rechtsachter toen zowel Appiah als Najar nog onbeschikbaar waren. Hij is hard in de duels, maar ook correct en technisch niet slecht. René Weiler apprecieerde ook dat Spajic zonder morren die rechtsachter voor zijn rekening nam.

Onlangs nog kwam de eerste beloning: een plaats in het type-elftal van de Europa League. En enkele dagen later de beloning waar hij al van droomde sinds een paar maanden: Anderlecht lichtte de optie in zijn contract en gaf hem een meerjarige verbintenis. Geen slechte keuze als u het ons vraagt.