Brandon Mechele komt terug op twitterrelletje dat zijn vriendin ontketende en waardoor ze beiden naar Preud'homme moesten

Nadat Mechele na twee maanden competitievoetbal nog steeds op de bank zat, uitte ze op Twitter haar ongenoegen. "Op een gegeven moment ben je het zo ongelofelijk beu als degene van wie je het meest houdt keer na keer onjuist behandeld wordt..." En dus moest Mechele het gaan uitleggen bij coach Michel Preud'homme.

Op een gegeven moment ben je het zo ongelofelijk beu als degene van wie je het meest houdt keer na keer onjuist behandeld wordt... — Caroline (@CarolineGoorden) 28 augustus 2016

"Het was geen kritiek of aanval op de trainer", komt Mechele in Sport/Voetbalmagazine terug op de bewuste tweet. "Ze had het moeilijk met de situatie en ze heeft haar frustratie geuit. Ik had het bericht nagelezen en ik vond er niets ergs aan. Anders had ik het zeker tegengehouden."

Toen de media de tweet oppikten, had dat een serieuze impact. "Mijn vriendin durfde op een bepaald moment niet meer buiten te komen. Ze zei ook: 'Ik heb het nog moeilijker gemaakt voor jou.' We zijn beiden afzonderlijk met Preud'homme gaan praten en het was snel opgelost."