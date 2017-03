Roberto Martinez is de voorzichtigheid zelve: zijn kern doorgelicht

Doelmannen

De kwestie van de derde doelman, die wellicht niet heel erg belangrijk is, was wel veelbesproken toen Van Crombrugge (Eupen) werd opgenomen in de voorselectie. De keeper van de Panda’s is er echter niet bij maar er was wel een andere verrassing. Vier doelmannen in de selectie, met een voorkeur voor Matz Sels, reserve bij Newcastle, en terugkerende Koen Casteels.

Verdediging

De verdediging is misschien wel het moeilijkste onderdeel op dit moment. De vorm van Vincent Kompany is nog steeds een te grote zorg, daardoor werd de kapitein uit de selectie gelaten. En het is niet helemaal duidelijk hoe ze dat moeten oplossen. Zeker als je ziet dat er wel plaats is voor Thomas Vermaelen, die ook nog maar net terug is van een blessure en niet meer op zijn oude niveau geraakt.

Buiten de afwezigheden is er weer rekening gehouden met Jordan Lukaku. Hij schitterde onder andere tegen AS Roma en verdient wel een nieuwe kans, vooral in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland. Voor de is er de voorspelbare terugkeer van Boyata en de bevestiging van Ciman.

Middenveld

Er waren twee grote vragen na de bekendmaking van de selectie: Hoe zal het verlopen met Witsel na zijn transfer naar China, en Nainggolan door zijn stormachtige relatie met de Spanjaard?

Het was te verwachten, maar Axel Witsel is dus niet ‘gestraft’ voor zijn overgang naar China. Zijn spelniveau zal uiteraard niet gedaald sinds januari, en hij was de voorbije jaren steeds een basispion in deze selectie. Zijn aanwezigheid is dus vanzelfsprekend… nu toch nog. Omdat de concurrentie zo groot is, besloot Martinez om 27 spelers op te roepen. Waarschijnlijk om Witsel eens te vergelijken met jongens als Youri Tielemans of Leander Dendoncker. Het zou dus geen al te grote verrassing zijn als de speler van Tianjian er binnen een paar maanden uitvalt.

Radja Nainggolan is uiteraard weer bij de selectie. Uiteraard, want niemand in België of daarbuiten zou begrepen hebben dat Martinez een van de beste middenvelders van het moment eruit zou laten. De Spanjaard speelde de kaart van het mysterie, maar overwoog nooit serieus om Radja niet terug te brengen. Er was wel even spanning tussen de twee en Martinez draagt hem misschien nog altijd niet helemaal in het hart, maar hij kon zich niet veroorloven om een hele natie over zich te krijgen.

Aanval

Martinez koos ervoor om niet kiezen, al zeker omdat na de belangrijke match tegen Griekenland een vriendschappelijke match wacht. Resultaat: de onmisbare Lukaku en zijn drie ‘concurrenten’ Benteke, Batshuayi en Origi. Zij zullen vermoedelijk echter alleen de kruimels van Lukaku krijgen.

Weinig of geen verrassing dus op dat gebied. We merken wel op dat Kevin Mirallas zijn terugkeer maakt, hij zal ongetwijfeld willen bewijzen dat hij compatibel is met Lukaku.