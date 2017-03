Anderlecht serieus onder stoom, concurrentie gewaarschuwd: "Het is nog niet perfect"

Anderlecht lijkt zijn zaakjes zo net voor de play-offs helemaal in orde te hebben. In het systeem van René Weiler zijn alle pionnen - behalve Tielemans en Dendoncker - onderling inwisselbaar. Najar op de linksachter? Geen probleem? Hanni en Stanciu samen? Opgelost! Kara, Spajic of Nuytinck? Het blijft allemaal hetzelfde.

"Het was inderdaad niet slecht vandaag", knikte kapitein Hanni zo rond middernacht. Een feestje in de kleedkamer mocht er immers wel bij. "We hebben lang moeten zoeken naar de automatismen, maar die zijn er nu. Pas op, het is nog niet perfect. Het is aan ons om de komende weken nog progressie te maken."