Conte heeft spijt van vertrek Lukaku en De Bruyne bij Chelsea

Je kunt je het tegenwoordig nauwelijks voorstellen, maar onder Jose Mourinho kregen Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne geen kans bij Chelsea. Trainer Antonio Conte liet merken dat hij de beslissing om hen te laten gaan erg spijtig vond. "Het is moeilijk om altijd de juiste beslissing te nemen. Soms denk je dat het ene zal gebeuren, en in de toekomst gebeurt er iets totaal anders. Ik denk dat het, zeker in het voetbal, niet eenvoudig is om een speler correct te evalueren. Het gebeurt maar we mogen niet blijven hangen bij vergissingen."

Chelsea overweegt nu zelfs om Lukaku terug te kopen, natuurlijk voor een veel hoger bedrag. En De Bruyne speelt voor een rechtstreekse concurrent in de titelstrijd. De komende weken zal er wellicht meer duidelijkheid komen over de toekomst van Lukaku, en hoe groot de rol van Chelsea daarin is. Ze zitten op Stamford Bridge al met een topspits als Diego Costa, en ook voor Michy Batshuayi moet dit toch wel steken.