Bij Genk raken ze er niet uit: "Waarom niet Anderlecht? We doen het goed tegen Belgische teams"

Ik zou graag tegen Celta de Vigo spelen, om me nog eens te laten zien in Spanje -Mathew Ryan Deel deze quote:

"Elke tegenstander is mooi, Manchester United is mooi, Ajax is mooi. En Anderlecht? We doen het goed tegen Belgische ploegen", ging Boëtius verder. "Ik zou wel graag tegen Celta de Vigo spelen, om me nog eens in Spanje te laten zien", aldus Mathew Ryan, gehuurd van Valencia.

"Maar wie het ook is, in deze competitie kan alles. Credits voor Gent, want zij hebben met Tottenham een groot team gewipt, sloot Ryan af. "We gaan respect hebben voor elke tegenstander, maar zeker geen ontzag. We willen verder geschiedenis schrijven", hield Buffel het blauw-blauw