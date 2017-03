Belgische beloftenploeg krijgt serieuze veeg uit de pan: "Geen persoonlijke agenda's meer geduld"

De beloftenploeg slaagde er vorig jaar niet in zich te kwalificeren voor het EK. Een sportief debacle dat nog steeds zwaar op de maag ligt. Nu er een nieuwe campagne begint, wou Van Puyvelde aan duidelijkheid niets te wensen over laten. "De laatste maanden hebben we een evaluatie gemaakt van de beloftenploeg", begon Van Puyvelde. "En het mag duidelijk zijn dat de commotie ons niet beviel."

"De laatste keer dat we ons kwalificeerden met de U21 voor een belangrijk toernooi was in 2006 in China. Dat moet veranderen, we moeten weer winnen. Daarom hebben we gekozen voor continuïteit", aldus Van Puyvelde, die dus onrechtstreeks toegaf dat de positie van Johan Walem wel degelijk ter discussie stond.

Walem moet winnaarsmentaliteit erin pompen

Maar die kon de KBVB overtuigen met een duidelijk plan. "We willen ons kwalificeren voor het EK in Italië en Johan heeft zijn plannen daarvoor ons voorgelegd. We willen winnen en het is aan Johan en zijn staf om die 'winning mentality' er terug in te krijgen. Ik wil geen verborgen agenda's meer: niet in de staf en niet in de spelerskern. Het collectief is het belangrijkste en daar zal ook naar geselecteerd worden."