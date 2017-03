Toch geen onderzoek naar redding Moeskroen: "Van een inval is er helemaal geen sprake"

Er werd zogezegd een onderzoek geopend naar de redding van Moeskroen, dat kon u hier lezen. Het parket meldt nu dat er niets van aan is. "De halve voetbalwereld ziet manipulaties in die wedstrijd. Twee leden van een speciale voetbalcel hebben de voorzitter van zowel Kortrijk als Westerlo daarom gevraagd naar hun reactie. Of zij denken dat er gesjoemeld is. Ze hebben daar verslag van gemaakt. Maar van een inval is er helemaal geen sprake. Dat waren informele gesprekken. Meer niet."

Joseph Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, bevestigt: "Maar ik vrees dat we de mensen van de voetbalcel niet hebben kunnen helpen. Wij hebben namelijk geen weet van mogelijke fraude." Van Westerlo konden we geen reactie krijgen.