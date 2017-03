De Duivelse barometer: welke spitsen zou u selecteren?

Romelu Lukaku

Er bestaat geen twijfel over Romelu Lukaku. De spits van Everton acteert de laatste maanden op een erg hoog niveau in de Premier League. Big Rom is en blijft op dit moment spits nummer één van de Rode Duivels, en dat is niet meer dan terecht.

Christian Benteke

Benteke beleeft momenteel niet zijn beste periode bij Crystal Palace, maar Roberto Martinez zal de spits niet laten vallen. Een trip naar de nationale ploeg zou Benteke overigens deugd kunnen doen.

Divock Origi

Omwille van zijn polyvalente profiel, maakt ook Origi nog steeds een goede kans om opgeroepen te worden. De 21-jarige aanvaller speelde na de jaarwisseling vooral in het bekertoernooi, in de Premier League moest hij vrede nemen met amper één basisplaats. Toch zal ook Origi straks wellicht van de partij zijn bij de Rode Duivels.

Michy Batshuayi

Het zorgenkind van Martinez. Batshuayi speelt al een heel seizoen tweede viool bij Chelsea. Diego Costa is de aanvalsleider van Antonio Conte, Batshuayi mocht niet één keer aan een competitiewedstrijd beginnen. Laat Martinez hem links liggen of niet? Een moeilijk vraagstuk. Al zeker als je in acht neemt, dat ook Dries Mertens in de punt van de aanval kan spelen.

Landry Dimata

Dimata (19) is bij KV Oostende aan een goed seizoen bezig. De jonge aanvaller gooide al hoge ogen en Roberto Martinez zag al enkele wedstrijden van de spits. Toch lijkt Dimata nog net iets te groen achter de oren voor een selectie bij de grote jongens. Al weet je het maar nooit...