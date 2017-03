Verheyen selecteert bijzonder talentvolle groep voor EK-kwalificatiematchen

De jongens van Verheyen moeten het opnemen tegen Zweden (23 maart (16u), Beveren), Italië (25 maart (15u), Hamme) en Ierland (28 maart (19u), Beveren). Enkel de zeven groepswinnaars plaatsen zich voor het EK in Georgië (2-15 juli 2017). Georgië is als organiserend land al zeker van deelname.

“Na zeven opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag moeten de spelers vertrouwen hebben en zich bewust zijn van hun kwaliteiten. Italië is heel sterk. Het is een ploeg met veel ervaring en veel spelers zijn actief bij grote clubs. Ook Zweden heeft veel kwaliteiten en is een stevig team. Ierland is dan weer een moeilijk te bekampen ploeg”, aldus Verheyen. “We zullen ons eigen spel moeten spelen om eerste te eindigen in de groep.”

Selectie: Lennerd Daneels (PSV), Thibault De Smet (AA Gent), Kino Delorge (KRC Genk), Wout Faes (Heerenveen), Christophe Janssens (KRC Genk), Laurent Lemoine (Club Brugge), Orel Mangala (Borussia Dortmund), Dante Rigo (PSV), Steve Ryckaert (STVV), Rubin Seigers (KRC Genk), Din Sula (OH Leuven), Mile Svilar (RSC Anderlecht), Jens Teunckens (Club Brugge), Dennis Van Vaerenbergh (Club Brugge), Jorn Vancamp (RSC Anderlecht), Zinho Vanheusden (Inter Milaan), Matthias Vereth (PSV), Louis Verstraete (AA Gent).