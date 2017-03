'Everton heeft opmerkelijke opvolger voor Lukaku in gedachten'

Volgens The Daily Star zou Everton in zijn zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider zijn uitgekomen bij Giovanni Simeone. Jawel, Giovanni is de zoon van Diego Simeone, de trainer van Atlético Madrid. Een opmerkelijke naam dus.

De 21-jarige aanvaller is sinds dit seizoen aan de slag bij Genoa, de huidige nummer 16 in de Serie A. Ondanks de mindere vorm van zijn ploeg, vond Simeone tot dusver tien keer de weg naar doel in 26 competitiewedstrijden.