"Dit is geen trip naar pakweg Westerlo ... dat is over de E17 te doen hÃ©"

"De bekerfinale is iets speciaals, het is van een andere dimensie", klinkt het bij Yves Vanderhaeghe duidelijk. "Maar als de coach nu al nerveus zou zijn en dat zou overbrengen op de spelers ... dat zou niet goed zijn."

"Met de bus hier naartoe komen is iets speciaals, maar in de bus waren de spelers vandaag rustig. Naar een serie kijken, netflixxen, met de kaarten spelen, pokeren, … Ze hebben dus gewoon de normale dingen van altijd gedaan."

Francky Dury van zijn kant zag het dan weer anders: "Of dit hetzelfde is als een trip naar Westerlo? Zeker niet. Westerlo is via de E17 naar Antwerpen toe, dit is de E40 naar Brussel toe", kon hij er wel om lachen.

"Nee, natuurlijk is het iets anders. Je maakt dit niet elke week mee: op 12 jaar ben ik hier nog maar drie keer geweest." Mbaye Leye heeft ook al wel wat bekerfinales meegemaakt en beseft: "Het blijft magisch. Maar goed: enkel een bekerfinale winnen telt."